O Sporting foi multado em 612 euros por insultos de adeptos ao FC Porto (e aos adeptos dos dragões) já na reta final do jogo com o Famalicão.

De acordo com o mapa de castigos semanal do Conselho de Disciplina, tudo aconteceu já em período de compensação e em dois momentos. «Em cada tripeiro, há um p...» e «E o Porto é m... Filhos da p...», foram as palavras registadas no relatório do delegado da Liga.

Também na 21.ª jornada, o derrube de um placard de publicidade por parte de um grupo de adeptos do FC Porto nas celebrações do segundo golo dos azuis e brancos em Arouca valeu ao azuis e brancos uma multa de 1.020 euros.

Os elementos da claque desceram da bancada e chegaram até bem perto das quatro linhas. O momento terminou de forma pacifica e, lê-se, não foi necessária qualquer atuação das forças policiais e os adeptos regressaram pacificamente à bancada. Um outro momento protagonizado pelos adeptos valeu, inclusive, uma multa de quase o dobro do valor ao FC Porto: 1.919 euros pela deflagração de uma tocha aquando da comemoração do primeiro golo dos azuis e brancos.

També pela deflagração de engenhos pirotécnicos em Tondela, o Benfica foi também punido com uma multa de 3.190 euros, coima igual à recebida pelo Sporting pelas mesmas razões.