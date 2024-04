O Conselho de Disciplina confirmou que Evanilson vai ter de cumprir dois jogos de castigo pela agressão a Mihaj durante o FC Porto-Famalicão.

Um dos jogos - o FC Porto-V. Guimarães para a Taça de Portugal - já foi cumprido, sendo que o avançado brasileiro dos azuis e brancos vai também falhar o jogo com o Casa Pia em Rio Maior, a contar para a 30.ª jornada da Liga.

Evanilson poderá voltar no clássico com o Sporting no Dragão.