(artigo em atualização)

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou processos disciplinares à SAD do FC Porto e a Alexandre Carvalho, diretor de comunicação do Sp. Braga.

Na origem deste último estão declarações proferidas a propósito do trabalho da equipa de arbitragem do jogo da equipa minhota com o Benfica no Estádio da Luz. «Ter a coragem de não assinalar este penálti é andar a brincar ao futebol. Parabéns a todos os envolvidos...», escreveu nas redes sociais. Este processo disciplinar foi instaurado após participação do Conselho de Arbitragem e foi agora remetido à Comissão de Instrutores da Liga.

No caso da SAD portista, trata-se de um caso enquadrado em «inobservância de outros deveres».