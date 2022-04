Luís Gonçalves e Paulo Araújo, respetivamente administrador da SAD e médico do FC Porto, foram suspensos pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Luís Gonçalves foi suspenso 15 dias e multado em 1.530 euros por críticas à equipa de arbitragem após o jogo com o Sp. Braga. «Foram seis penáltis por marcar. (...) Ainda bem que não apitas mais o FC Porto», registou Hugo Miguel no relatório.

Paulo Araújo viu serem-lhe aplicados 23 dias e ainda uma coima de 3.825 euros por chamar ao árbitro, lê-se no relatório, «denonesto».

Além destes castigos, o Sp. Braga-FC Porto originou multas de milhares de euros aplicadas aos dois clubes. Os dragões foram multados em 2.040 euros por responsabilidades no atraso do início da segunda parte e ainda em perto de 5 mil euros devido ao comportamento dos adeptos: 4.460 euros pelo uso de artefactos pirotécnicos e 510 por insultos dirigidos ao guarda-redes do Sp. Braga.

A deflagração de engenhos pirotécnicos custou aos minhotos uma multa de 3.790 euros, acrescidos de 607 euros por insultos dirigidos a jogadores do FC Porto e ao clube azul e branco.