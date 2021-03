O Belenenses foi multado em 1.122 euros por não ter respeitado a lotação máxima de 50 por cento permitida para a tribuna presidencial no jogo com o Benfica para a 22.ª jornada da Liga.

No mapa de castigos dado a conhecer nesta sexta-feira é referido que vários elementos encontravam-se sentados «sem que fosse guardada a devida distância de segurança entre eles, sendo vários estes elementos menores de idade» e que a ocupação do espaço era «largamente superior» aos 50 por cento permitidos. Esta situação foi observada pelo delegado da Liga.

O somatório do valor das coimas aplicada à SAD do Belenenses no referido jogo ultrapassa os 2 mil euros. O clube foi ainda multado em 674 euros pelo atraso no início da 1.ª e 2.ª partes (o Benfica terá de pagar 510 por responsabilidades também no recomeço do jogo) e em mais 351 euros devido à presença não autorizada de dois elementos menores de idade na zona técnica. «Pese embora as indicações dada pelo Delegado da Liga ao Diretor de Campo da Belenenses SAD para que estes fossem retirados do local, os mesmos mantiveram-se na zona técnica até ao inicio do jogo, regressando após o apito final à mesma zona. Estes dois elementos não constavam no Modelo P Covid, tendo um deles uma idade aproximada de 12 e o outro de 15 anos», pode ler-se.