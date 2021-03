Jesualdo Ferreira frisou que o Boavista está em crescendo na Liga e acredita que os seus jogadores se podem transcender na visita à Luz, no próximo sábado.



«Toda a gente sabe que estamos numa fase de crescimento e conquista de pontos. Para nós, é importante competir. Costumo dizer que, para se poder ter alguma capacidade de competir, é preciso sair do registo. Acho que esta equipa tem capacidade e espero que o faça», vincou o técnico, em declarações aos meios do clube.



O desafio contra as águias chega numa altura positiva da época para os axadrezados que somaram sete pontos nas últimas quatro rondas.

«É um bom momento para passar do registo atual para patamares superiores. Essas são as minhas expectativas. Questões de resultado não me interessam minimamente, mas apenas a capacidade que possamos mostrar para defrontar uma equipa desta qualidade. Vamos lá competir com o Benfica e isso é uma coisa muito interessante», reconheceu.



As panteras bateram os encarnados na primeira volta por 3-0 e viajam à capital depois de um triunfo expressivo contra o Famalicão. O Professor sublinhou que o mais importante é perceber como a equipa vai competir contra o Benfica.

«Já ganhámos jogos que merecemos e já perdemos jogos que não merecíamos. É nessa perspetiva que vou pensar exclusivamente numa coisa: observar como é que esta equipa é capaz de competir num estádio difícil e com um adversário muito forte. Isso é o mais importante», reforçou.



Jesualdo, que orientou o Benfica de janeiro a novembro de 2002, considerou que «não foi preciso estar a alimentar muito a mente» do plantel do Boavista ao longo da semana.

«É um jogo fácil para o treinador. Não tem de mexer muito, mas apenas e só relembrar-lhes o que este jogo significa para nós e subir os nossos níveis de confiança perante a qualidade do adversário. Espero durante o jogo que, com maior ou menor dificuldade, possamos passar para cima daquilo que tem sido o registo apresentado», apontou.

Nessa toada de «melhoria coletiva e individual», Jesualdo Ferreira vai detetando «muitos jogadores a demonstrar mais qualidade», algo «normal quando se está a crescer», enquanto os mais experientes «têm momentos em que estão melhor do que outros».

«Interessa-nos o coletivo, porque é com essa qualidade que nós podemos tirar proveito das capacidades individuais de alguns jogadores e chegar mais longe do que se estivermos deitados em cima da capacidade de um, dois ou três. Mais do que nunca, o Boavista precisa de ser coletivamente muito forte para chegar onde quer», finalizou.



O Boavista joga na Luz contra o Benfica, este sábado às 18h00.