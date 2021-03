O treinador do Benfica, Jorge Jesus, assumiu esta sexta-feira que é difícil um jogador como Nemanja Matic voltar ao futebol português e, nomeadamente, aos encarnados, dada a exigência financeira do contrato de um jogador como o sérvio, atualmente em Inglaterra, ao serviço do Manchester United.

«Hoje está no United e continua a jogar, ainda vi o último jogo dele contra o Milan [ndr: na quinta-feira, empate 1-1 para a Liga Europa]. Vi este último jogo e vi que está em grandes condições físicas e com qualidade técnica. É muito difícil acontecer, são contratos que em Portugal não tem possibilidades de contratar esses jogadores, que jogam nas grandes equipas, principalmente nas grandes equipas da Europa», afirmou Jorge Jesus, na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Boavista, após as palavras do médio sérvio, que manifestou abertura para voltar a Portugal: «se um dia o Benfica pensar que precisa de mim outra vez, vamos pensar nisso», referiu Matic.

«O Matic, também sabem tão bem como eu, foi um jogador que fez excelentes épocas no Benfica. É um jogador com um perfil, na sua posição, na qual o adaptámos, que há poucos no mundo: 1,90 metros e com a capacidade técnica que ele tem, fez aqui excelentes épocas e por isso é que o Chelsea o contratou», disse ainda o técnico das águias.

Jesus treinou Matic entre a época 2011/2012 e janeiro de 2014, altura em que o médio, agora com 32 anos, saiu para o Chelsea.

O Benfica-Boavista, da 23.ª jornada da I Liga, joga-se a partir das 18 horas deste sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.