O FC Porto foi multado em 1.632 euros por responsabilidade no atraso de dois minutos no início do jogo com o Farense e de três minutos no reinício.

De acordo com as deliberações dadas a conhecer nesta quarta-feira pelo Conselho de Disciplina, e que citam o relatório do árbitro e do delegado, o capitão do FC Porto, que neste jogo foi Pepe, foi questionado sobre o motivo do atraso.

«O balneário ficava muito longe», foi a resposta do defesa-central. Justificação que, atendendo ao valor da multa, não foi satisfatória para a equipa de arbitragem liderada por Manuel Mota.