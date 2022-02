O treinador do Gil Vicente vai falhar o próximo jogo, por castigo, por um motivo nada habitual em elementos de equipas técnicas.

É que Ricardo Soares viu, no jogo com o Santa Clara, o quinto cartão amarelo na Liga, pelo que terá de cumprir uma partida de castigo.

É relativamente normal os treinadores terem de cumprir castigos, mas por razões diferentes, e na sequência de processos disciplinares instaurados por críticas às equipas de arbitragem durante ou após os jogos, ou até como resultado de expulsões, como já aconteceu nesta temporada, por exemplo, com Sérgio Conceição, Ruben Amorim e até o ex-treinador do Benfica, Jorge Jesus. Mas por preencherem uma série de cartões é, se não for inédito, pelo menos raro.

Assim, Ricardo Soares, que tem conduzido até agora o Gil Vicente a um sensacional quinto lugar na Liga, vai falhar o dérbi minhoto da 22.ª jornada com o Vizela, domingo a partir das 20h30.