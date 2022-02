O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou uma multa de 408 euros ao Vizela, por causa de um cartaz com a bandeira de Espanha, exibido no jogo com o Vitória de Guimarães, da 20.ª jornada da Liga.

«Um adepto afecto ao FC Vizela, sentado no Sector Superior A2, exibiu uma cartolina manuscrita onde constava a inscrição "19/03 de 1998 (desenho da bandeira de Espanha) nunca mais", voltando-o na direcção dos adeptos afectos ao Vitória SC sentados na ZCEAPA. Este facto provocou uma reacção intempestiva e de protesto destes adeptos. Mormente devido ao facto de tal cartaz ser alusivo à passagem de Vizela a cidade e concelho, deixando de depender administrativamente do concelho de Guimarães, que ocorreu na data de 19 de Março de 1998 e associando aqueles adeptos do Vitória SC (Guimarães) a Espanha», refere o mapa de castigos, que cita o relatório do Delegado da Liga.

Ao Vizela foi aplicada ainda outra multa, de 1.275 euros, pelo arremesso de material pirotécnico para junto do banco do Vitória de Guimarães.

De referir que o emblema vimaranense também foi multado, em 867, por causa de uma cadeira arremessada pelos seus adeptos.