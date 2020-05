O Sporting está à espera da fundamentação da FIFA para saber se recorre para o TAS, depois de o organismo que tutela o futebol mundial ter dado razão ao Cercle Brugge no processo de William Carvalho.

O clube belga fez a reclamação junto da FIFA depois de não ter recebido a primeira prestação de 800 mil euros a que diz ter direito e que correspondem a cinco por cento do valor pago pelo Betis aos leões, na mudança do médio para Sevilha.

A FIFA decidiu a favor do Cercle Brugge, mas não apresentou fundamentação. Os leões requereram então os argumentos que levaram a essa decisão, de modo a recorrerem ou não para o Tribunal Arbitral do Desporto [TAS, sigla em francês], na Suíça.

Isto porque no entender do Sporting, William Carvalho rescindiu com o clube e, desse modo, não se aplica o mecanismo de solidariedade que o Cercle Brugge reclama.

William Carvalho assinou pelo Betis de Sevilha em 2018. O internacional português tinha rescindido com o clube de Alvalade na sequência do ataque à Academia de Alcochete. Apesar da desvinculação unilateral, a mudança para o clube espanhol teve consentimento do Sporting e evitou, assim, um diferendo na justiça entre as partes.

A 13 de julho, dia em que William foi oficializado como jogador do Betis, o Sporting anunciou os termos do acordo com o emblema andaluz à CMVM.