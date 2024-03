Sonia Bompastor, treinadora da equipa feminina do Lyon, projetou o jogo da 2.ª mão dos quartos de final com o Benfica, uma semana depois da equipa francesa ter triunfado no Estádio da Luz por 2-1.

«Temos confiança e força. Temos uma equipa muito talentosa e jogamos em casa, mas teremos de encarar este jogo com o desejo de fazer uma boa exibição para obter um bom resultado», afirmou a treinadora francesa lusodescendente em conferência de imprensa.

Sonia Bompastor não ficou muito agradada com a exibição da equipa gaulesa, oito vezes vencedora da Champions feminina, na partida da semana passada, mas disse acreditar que as suas jogadores irão mostrar «uma cara melhor do que na primeira mão» e relativizou o desgaste acumulado numa altura com um calendário muito denso. «Quando somos OL, com as nossas ambições, é isso que queremos, estar em março com jogos a cada três dias. Conseguimos fazer o que queríamos para preparar este jogo [com o Benfica], descansamos algumas jogadoras e estamos em ótima forma», assegurou.

Para o jogo desta quarta-feira no Estádio Groupama (recinto principal do Lyon), que será transmitido em direto na TVI e no Maisfutebol a partir das 17h45, Sonia Bompastor não poderá contar com as avançadas Ada Hegerberg e Liana Joseph, ambas lesionadas.