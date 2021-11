Em igualdade pontual com o Borussia Dortmund, no Grupo C da Liga dos Campeões, o Sporting joga, esta quarta-feira, uma cartada muito importante na luta pela passagem aos oitavos de final da prova, já que recebe a equipa alemã no Estádio José Alvalade.

Ruben Amorim está privado de Rúben Vinagre e Jovane Cabral, por lesão, mas está em condições de apresentar aquela que tem sido a base inicial das últimas semanas.

O capitão Seba Coates esteve entregue ao departamento médico na semana passada, mas tudo indica que está apto para o encontro europeu.

Feddal é o único jogador em risco de exclusão, mas Amorim não deve prescindir do esquerdino, dada a importância do jogo.

Veja o onze provável do Sporting na galeria associada.