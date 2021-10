Já são conhecidos os árbitros das partidas de Sporting e FC Porto, na 3.ª jornada da Liga dos Campeões 2021/22.

A UEFA nomeou o esloveno Slavko Vincic para o o jogo dos leões em Istambul, frente ao Besiktas. Vincic arbitrou o PSV-Benfica no play-off na prova.

No FC Porto-Milan estará o já mais do que conhecido Felix Brych que, curiosamente, também dirigiu Benfica e PSV, mas na Luz. O advogado alemão já arbitrou o FC Porto em várias ocasiões, a última no Dragão, frente a outra equipa italiana: Brych apitou o FC Porto-Juventus de 2016/17, que terminou com vitória visitante por 2-0.