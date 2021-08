Rúben Dias é um dos três nomeados a melhor defesa da Liga dos Campeões da época 2020/21.

O defesa do Manchester City é o único representante português entre os nomeados das várias posições.

A maioria dos jogadores nomeados são do Chelsea, vencedor do troféu, ou do Manchester City, finalistas vencido:

Nomeados:

Guarda-redes: Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City), Edouard Mendy (Chelsea)

Defesas: César Azpilicueta (Chelsea), Rúben Dias (Manchester City), Antonio Rüdiger (Chelsea)

Médios: Kevin De Bruyne (Manchester City), Jorginho (Chelsea), N'Golo Kanté (Chelsea)

Avançados: Erling Haaland (Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern Munique), Kylian Mbappé (PSG)