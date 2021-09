Jorge Jesus, treinador do Benfica, analisa a vitória sobre o Barcelona (3-0), para a Liga dos Campeões:

«Antes de ganharmos ao Barcelona já sonhávamos em conseguir o apuramento. O Benfica vai sempre com essa ideia de vencer. Sabemos que o Barcelona é uma das equipas grandes da Champions, mas não tira ambição, querer ganhar o jogo. É o mesmo com o Bayern ou o Dinamo. São dois jogos importantes. Ganhar ao Barcelona valoriza mais do que ao Dinamo. Não tenho dúvidas de que o primeiro lugar já está. Para o Bayern. Dois jogos, duas vitórias, oito golos marcados e zero sofridos. O segundo lugar vai ser disputado por estas três equipas. Mais pelo Barça e pelo Benfica, neste momento.»

[esta pode ser a melhor equipa que treinou?] «O ano passado também me perguntavam isso. Não aqui, no Flamengo. O Benfica está mais forte do que o ano passado pois há mais dias de trabalho. Alguns jogadores vieram valorizar o plantel e o onze que joga. Hoje tivemos João Mário, [Valen]Tino e Roman [Yaremchuk]. Os outros já conhecem melhor o que a equipa quer defensiva e ofensivamente. O Rafa também está num momento muito forte. O período de treze jogos sem perder é bom, pois estás a ganhar, mas o que conta são os objetivos alcançados. Eu sempre disse isto: não é como começa, é como acaba. O importante é passar a fase de grupos e conseguirmos o apuramento, e conquistar o grande objetivo, que é recuperar o título.»