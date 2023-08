Declarações de Žarko Lazetić, treinador do Backa Topola, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (3-0) frente ao Sp. Braga no jogo da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões:

«Parabéns à equipa do Braga por esta vitória justa. No futebol, e no desporto, nunca se pode baixar os braços, por isso não podemos dizer que a eliminatória está perdida. Tenho pena de ter sofrido o terceiro golo, facilitámos numa fase em que a equipa estava melhor, na segunda parte, em que fomos melhores do que na primeira. Não queria deixar de felicitar os parabéns aos meus jogadores, que fizeram tudo o que podiam frente a uma grande equipa, equiparável às melhores equipas da Sérvia, o Partizan e o Estrela Vermelha. Para vencer não basta só querer, o Braga revelou ser uma equipa com muita qualidade, com jogadores com grande valor e potencial».

[Depois de sofrer os dois primeiros golos o Backa Topola teve uma excelente oportunidade. Se marcasse o jogo podia ser diferente?] «é uma pergunta hipotética, mas obviamente se aquela bola entrasse era uma força anímica para a nossa equipa num jogo em que não é fácil criar oportunidades, e quando se cria tem de se marcar. Tenho de se realista, tivemos uma oportunidade, podemos desculpar-nos, mas o Braga também teve boas ocasiões. Temos de dar os parabéns ao adversário».

«Não posso criticar a minha equipa. Jogaram contra uma equipa que têm grandes jogadores, com grande capacidade, como o Al Musrati, que fez um jogo fantástico, não perdeu uma bola e ainda por cima nas transições defensivas recuperaram muito bem».