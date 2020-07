Cristiano Ronaldo pode reencontrar o Real Madrid... em Lisboa.

O sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões determinou um possível duelo entre Real Madrid e Juventus na capital portuguesa, mas importa lembrar que ambas as equipas têm ainda de passar os oitavos de final.

O Real Madrid joga com o Manchester City, de Bernardo Silva e Cancelo, e a Juventus defronta o Lyon, de Anthony Lopes.

O Atlético de Madrid, de João Félix, vai jogar com o Leipzig.

De referir ainda que Chelsea ou Bayern de Munique são os possíveis adversários do Nápoles de Mário Rui ou do Barcelona do Nélson Semedo, que estão ainda por resolver o duelo dos oitavos de final.

Quartos de final:

Real Madrid ou Man City - Lyon ou Juventus

Leipzig-At. Madrid

Nápoles ou Barcelona-Chelsea ou Bayern Munique

Atalanta-PSG

Meias-finais:

Real Madrid ou Manchester City ou Juventus ou Lyon - Barcelona ou Nápoles ou Chelsea ou Bayern Munique

Leipzig ou At. Madrid - Atalanta ou PSG