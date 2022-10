O guarda-redes Anatoliy Trubin também ficou – naturalmente – com marcas após o violento choque de cabeças com Antonio Rudiger no Shakhtar Donetsk-Real Madrid de terça-feira, da quarta jornada da Liga dos Campeões, mas garantiu sentir-se «bem», menos de 24 horas após o lance.

Rudiger fez o golo do empate a uma bola em tempo de compensação, num lance em que chocou com Trubin, ficando a sangrar abundantemente, sendo que o jogador do Shakhtar também abriu a cabeça. O alemão já tinha mostrado como tinha ficado após o encontro e, horas depois, o guardião ucraniano fez o mesmo.

«Digo que me sinto bem. Costurado e ligado. Quase como novo. Fotografia como confirmação», escreveu Trubin, através da rede social Instagram, esta manhã, com mazelas visíveis junto ao olho direito.

[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]