Declarações do futebolista do Benfica, Darwin Núñez, à CNN, após a vitória por 1-0 ante o Ajax, que valeu a qualificação dos encarnados para os quartos de final da Champions. O uruguaio fez o único golo da segunda mão dos oitavos de final:

«É uma alegria para o Benfica, para todos os adeptos que vieram aqui apoiar, agora é ir para o balneário e festejar com os companheiros.»

[Abraço a Rui Costa no final:] «Está contente, como todos os jogadores. Ele faz parte do grupo, todos fazem parte disto e ele está muito feliz e eu também. Quando estamos felizes, abraçamo-nos e foi o que aconteceu.»

«Sabemos que o Ajax tem jogadores de muita qualidade, foi um jogo de muito sacrifício para nós. Eles tiveram mais posse de bola, atacaram-nos mais. Nós, na hora de atacar, não estávamos a conseguir sair de trás, eles estavam bem posicionados. Demonstraram que são uma grande equipa. Nós fizemos um bom trabalho, sabíamos que íamos sofrer. Chegou o golo e depois foi defender, como fizemos todo o jogo.»

[Troféu de homem do jogo:] «Vou guardar junto dos demais troféus em casa, onde estão todos bem guardados e agora é festejar com os meus companheiros no balneário.»

[Saiu lesionado:] «Estou bem, senti um pouco de dor no adutor, já vinha sentindo nos dias anteriores, agora senti um pouco mais, mas temos o fisioterapeuta para ajudar-nos e temos tempo para recuperar para o próximo jogo.»