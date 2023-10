O FC Porto apresenta-se com sete alterações no onze para a a visita ao Antuérpia, na 3.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.

Acompanhe o Antuérpia-FC Porto AO VIVO no Maisfutebol.

Pepe, Stephen Eustáquio e Wendell regressam à competição, após debelaram lesões. Diogo Costa, David Carmo, Alan Varela e Taremi também regressam às escolhas iniciais de Sérgio Conceição, em relação ao último compromisso dos dragões, frente ao Vilar de Perdizes, para a Taça de Portugal.

EIS OS ONZES:

FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, David Carmo, Wendell, Pepê, Alan Varela, Eustáquio, André Franco, Galeno e Taremi.

Suplentes: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Grujic, Francisco Conceição, Jorge Sánchez, Nico González, Danny Namaso, Fran Navarro, Romário Baró, Toni Martínez, Evanilson e Gonçalo Borges.

Antuérpia: Butez; Bataille, Alderweireld, Coulibaly, De Laet, Yussuf, Vermeeren, Ekkelenkamp, Muja, Balikwisha e Janssen.

Suplentes: De Wolf, Lammens, Engels, Wijndal, Kerk, Ilenikkena, Ejuke, Van den Bosch, Corbanie e V