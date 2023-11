Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em conferência de imprensa no Estádio Lluís Companys, após a derrota por 2-1 ante o Barcelona, em jogo da 5.ª jornada do grupo H da Champions:

«Foi um jogo, não digo positivo, mas de caráter da equipa. Demonstrámos aqui que podemos bater-nos com qualquer equipa da Europa. Continuamos num processo, como digo sempre, de evolução. E a evolução tem a ver também com a maturidade dos jogadores, porque ao mínimo erro, ao mínimo pormenor, acabamos por sofrer com isso.»

«Acho que entrámos, nos primeiros dez minutos, de forma algo tímida. Depois fomos equilibrando, chegámos à vantagem e na bola de saída, com uma variação e com a não cobertura ao nosso lateral, o Barcelona empatou. Acho que continuámos bem no jogo na primeira parte, o início da segunda parte foi um bocadinho à imagem do que se passou na primeira, com eles a provocarem uma ou outra nuance diferente. Tentámos ajustar, depois foi tarde. Numa ou noutra situação não fomos eficazes defensivamente. Fomos à procura de estar no jogo, poderíamos e deveríamos ter levado pontos daqui. Os jogadores estão de parabéns, fizeram um jogo com caráter e personalidade e isso agradou-me.»

[Como sentiu os jogadores no fim do jogo:] «É frustrante, nos dois jogos sentimos que em muitos momentos do jogo fomos superiores, mas levamos zero. Cabe-nos, com essa “revolta” – não façam agora títulos disto – ir à procura de sábado, em Famalicão, fazer um bom jogo e ganhar.»

[João Mário:] «Tem feito um percurso fantástico numa posição que não é a dele de origem, chegou à seleção por mérito, tem grande capacidade e qualidade. É isso que importa. Eu devo realçar esse percurso e essa evolução, muito positiva.»

[“Final” com o Shakhtar em casa a precisar de um empate:] «É o que é, com o resultado do Shakhtar [ndr: vitória por 1-0 frente ao Antuérpia] ficava tudo em aberto para a última jornada. Os jogadores estão focados e preocupados agora no jogo com o Famalicão. Quando vier a semana do jogo com o Shakhtar, falaremos desse jogo, da grande vontade que temos em estar nos oitavos de final. Nuns anos consegue-se mais rápido essa passagem, noutros na última jornada, noutros nem se consegue. É o que é, a última jornada vai ser decisiva, a seu tempo falaremos disso.»