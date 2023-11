O Shakhtar Donestk venceu o Antuérpia por 1-0, impediu que o FC Porto consiga apurar-se nesta terça-feira em Barcelona (mesmo em caso de vitória) e manteve viva a esperança de chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Com uma cabeçada certeira aos 12 minutos, após livre batido da esquerda, o defesa-central Mikola Matviyenko marcou o único golo do jogo que foi realizado em Hamburgo, Alemanha, casa empresta do conjunto ucraniano.

Com este resultado, o Shakhtar chegou aos 9 pontos, garantiu que na pior das hipóteses vai para a Liga Europa e adiou para a última jornada, na qual joga com o FC Porto no Dragão, as decisões do Grupo H.

Nesta altura, a equipa ucraniana soma 9 pontos, os mesmo de Barcelona e FC Porto, que se defrontam nesta terça-feira.

