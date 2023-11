Uma decisão do árbitro num jogo da primeira divisão regional de Maiorca sub-19 está a dar (e muito) que falar.

Na reta final do Serverense B-Murense, a equipa visitante empatou o jogo. Durante os festejos ainda no meio-campo ofensivo, os jogadores do Serverense correram com a bola para o meio-campo, reataram o jogo com a autorização do juiz e, sem ninguém no meio-campo contrário, fizeram o 3-2.

A estupefação completa surgiu quando o árbitro deu sinal de que o golo era legal.

Na lei 8 das Leis do Jogo, no artigo relativo ao pontapé de saída, lê-se que depois de um golo «todos os jogadores devem encontrar-se no seu próprio meio-campo». O que não aconteceu.

«Entendemos que a repetição do jogo é complicada, mas pelo menos pedimos que se anule o golo que deu a vitória ao Serverense», apelou, citado pela imprensa espanhola, Andreu Cantarellas, presidente do Murense.