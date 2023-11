No dia em que fez anos, o pequeno George, fervoroso adepto do Manchester United, foi ao centro de treinos dos Red Devils, em Carrington para ver passar os craques e, sobretudo, para receber um autógrafo do jogador do momento: Alejandro Garnacho.

O jovem adepto levava com ele um poster com o momento em que Garnacho executou o pontapé de bicicleta que deu origem ao golaço frente ao Everton que correu o Mundo.

Garnacho não só parou o carro, como acabou por entregar ao pequeno George uma prenda de aniversário verdadeiramente especial: as chuteiras que tinha calçadas no jogo de domingo: «Eu marquei ontem com estas», certificou.

«Muito obrigado», reagiu, emocionado, George, que não conseguiu conter as lágrimas de felicidade: «Estou tão feliz!»

Não se notava nada, George: