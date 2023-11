Alejandro Garnacho anotou um golaço de bicicleta na vitória do Manchester United frente ao Everton, candidatando-se ao Prémio Puskás. Diogo Dalot, que fez o passe para o argentino, não tem dúvidas que este vai ganhar o prémio para melhor golo do ano e autoconvidou-se para a gala.



«Leva-me contigo à gala do Puskás, por favor. Incrível, irmão», escreveu o internacional português nas redes sociais.



Recorde aqui o golo de Garnacho: