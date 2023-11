Alejandro Garnacho foi a principal figura do Manchester United na vitória em casa do Everton (3-0), ao apontar um golaço de bicicleta, mas a exibição do internacional argentino não espantou todos, como é o caso de Bruno Fernandes.

Após o jogo, o médio português foi à flash interview com o colega de equipa, que na sua opinião teve um desempenho «mais ao menos».

«Dou-lhe uma boa nota só por causa do golo. Mas é apenas porque ele sabe que tenho muitas expectativas nele. Tem um grande futuro pela frente, ainda não é um grande jogador (risos). Esperamos muito dele, eu sobretudo. Vou estar sempre atrás dele a exigir mais, mas claro que foi um golo fantástico. Não é para todos», disse Bruno Fernandes à Sky Sports.

No final da entrevista, Bruno Fernandes deu o prémio de melhor em campo a Garnacho e atirou: «Não acho que ele mereça, mas é pelo golo.»