O Manchester United venceu o Everton em Goodison Park, este domingo, por 3-0, na 13.ª jornada da liga inglesa.

Apesar do resultado expressivo, os red devils tiveram de sofrer bastante em Liverpool, mesmo tendo aberto o marcador aos três minutos. E que golo!

Num momento de inspiração individual, Alejandro Garnacho marcou de pontapé de bicicleta e entrou diretamente para a lista de favoritos ao prémio Puskás. Após um cruzamento de Diogo Dalot, o internacional argentino colocou-se em posição e protagonizou um remate que até fez lembrar aquele golaço de Wayne Rooney ao Manchester City.

O golo, porém, fez mal ao United, que passou por vários sobressaltos antes do intervalo. Os red devils foram para intervalo a vencer pela margem mínima, mas o marcador não espelhava aquilo que se tinha visto em campo.

Na segunda parte, a equipa de Erik ten Hag beneficiou de um penálti logo no início. Ashley Young derrubou Anthony Martial na área, o árbitro até marcou simulação, mas, após ver as imagens, assinalou falta.

Bruno Fernandes, que habitualmente bate os penáltis no United, deu a bola a Marcus Rashford, que assim regressou aos golos (56m).

O médio português ainda viria a deixar a sua marca no jogo. À entrada para o último quarto de hora, Bruno recebeu a bola no corredor central e fez o passe para Martial, que finalizou para o 3-0 com um desvio sublime.

Até ao final, Andre Onana ainda viu uma bola na barra e Youssef Chermiti foi lançado aos 82 minutos, mas o resultado não sofreu alterações, embora os toffees tivessem feito por isso.

Com este resultado, o Manchester United sobe ao sexto lugar da Premier League, com 24 pontos. Já o Everton, que esta temporada sofreu uma dedução de pontos, é 19.º e último classificado, com quatro.