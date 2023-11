Luis Suárez vai deixar o Grêmio no final da temporada. A confirmação foi dada pelo próprio jogador, depois de receber a Medalha do Mérito Farrupilha, a maior honra que pode ser concedida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Após a cerimónia, o avançado discursou em tom de despedida ao clube e à cidade.

«Quero agradecer ao povo do Rio Grande do Sul pelo carinho com que me tratou desde o primeiro dia. É a confirmação de uma grande decisão que eu e a minha família tomámos, de vir para cá, para uma cidade, um país muito queridos e onde sabíamos que íamos estar bem»

Luis Suárez soma 26 golos e 16 assistências em 51 jogos pelo Grêmio até ao momento, mas vai ainda realizar mais três partidas com a camisola da equipa brasileira.