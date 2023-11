Luis Suárez está de saída do Grémio e vai voltar a jogar com Lionel Messi , agora no Inter Miami, a partir de janeiro de 2024, segundo adianta do jornal espanhol El País esta quarta-feira.

O internacional uruguaio continua, para já, totalmente comprometido com o clube gaúcho, onde se destaca como melhor marcador da equipa, além de ser também o sexto melhor marcador do Brasileirão. O avançado tem sido determinante na boa temporada do Grémio, atual quarto classificado no campeonato brasileiro, a nove pontos do líder Botafogo, em posição de qualificação para a próxima edição da Taça Libertadores.

«Comprometi-me com o clube a tentar jogar o máximo de jogos possíveis que conseguir, é a minha forma de agradecer o esforço que o clube fez. Houve treinos depois dos jogos que o Renato [Gaúcho] me pediu para não treinar, para ficar a descansar, mas eu ia à mesma porque o meu compromisso com o clube é a cem por cento», referiu Suárez, há pouco tempo, em conferência de imprensa.

Ora, segundo as contas do El País, Luís Suárez poderá ainda fazer oito jogos pelo Grémio, até ao final do ano, antes de mudar de camisola. Segundo o jornal espanhol, a transferência ainda não está totalmente fechada, mas está muito bem «encaminhada» para que o Pistolero, que em 2024 comemora 37 anos, volte a jogar com Messi depois da famosa tripla que formou com o argentino e Neymar no Barcelona.

Além de Messi, Suárez vai também reencontrar Sergio Busquets e Jordi Alba, que também deixaram o clube catalão para irem jogar para Miami.

O El País adianta que tem havido troca de e-mails entre o Inter Miami e Suárez e o contrato que está em cima da mesa será válido por uma temporada, mas com possibilidade de ser renovado por mais um ano, caso as duas partes estejam de acordo.