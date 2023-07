Luis Suárez, avançado uruguaio do Grémio, não vai voltar a jogar ao lado de Lionel Messi, Jordi Alba e Sérgio Busquets no Inter Mami. Pelo menos, para já. Quem o confirmou foi Renato Gaúcho, treinador do Grémio, em declarações à Sportv brasileira.

«É um jogador muito importante, faz a diferença. Falo da tal novela mexicana, mas acabou. Isso dá tranquilidade tanto para ele quanto para o clube. Ele fica no Grémio até dezembro. Tem-nos ajudado bastante, tanto dentro de campo como fora de campo», disse Renato Gaúcho.

No entanto, o técnico brasileiro confirmou a notícia avançada pelo globoesporte, a dar conta que, de facto, o Inter Miami teve conversações com o avançado uruguaio em duas ocasiões, mas sem qualquer avanço concreto, uma vez que o Grémio pedia um valor alto pelo jogador que tinha mesmo intenção de sair para voltar a jogar ao lado do amigo e antigo companheiro Leo Messi.

De acordo com a mesma fonte, Luis Suárez manteve conversas relevantes com a direção do clube gaúcho, admitindo a possibilidade de terminar a carreira, devido a dores no joelho direito, tendo inclusive querido ir a Barcelona para ser visto pelo médico Ramón Cugat, que o operou em 2020.