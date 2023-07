Depois de Jordi Alba, o Inter Miami quer juntar Luis Suárez a Sergio Busquets e Lionel Messi. Para isso, o clube da Flórida negociou comprou ao San Jose Earthquakes uma vaga para contar com mais um estrangeiro.



Esta segunda-feira, o treinador da equipa que tem David Beckham como acionista, Tata Martino, confirmou as negociações com o Grémio pelo avançado uruguaio.



«Com respeito ao leque de estrangeiros que adquirimos, queremos continuar a trabalhar na construção definitiva do plantel. Entendemos que temos de formar uma equipa em definitivo entre este mercado e o próximo. Alguns dos nomes vocês já conhecem», começou por dizer, citado pela TyC Sports.



«Há alguns obstáculos relacionados com a situação do Grémio e que ultrapassam o Inter Miami. É preciso fecharmos as coisas que estão pendentes como a situação do Jordi Alba e a autorização do Diego Gómez. Depois, vamos terminar o que estamos a negociar», acrescentou o técnico argentino.