Messi teve uma estreia de sonho pelo Inter Miami, ao marcar o golo da vitória aos 90+4 frente aos mexicanos do Cruz Azul, a contar para o torneio Leagues Cup, e no final reagiu ao momento, salientando a importância de «começar a ganhar» e salientando a sua escolha pelo novo clube.

«Eu e a minha família estamos muito felizes por termos escolhido Miami. Quero agradecer a toda esta gente. Oxalá continuem a apoiar-nos assim durante o resto do ano», começou por afirmar o craque argentino, dedicando a vitória ao companheiro de equipa Ian Fray, médio de 20 anos que se lesionou.

«Deixe-me dedicar esta vitória ao Ian. Ele estava a sofrer no balneário pela lesão que teve. Vem de uma lesão grave e teve a má sorte de voltar a lesionar-se, creio que novamente com gravidade. Quero desejar-lhe muita força. É um rapaz jovem, que seguramente vai recuperar. Espero que volte a estar connosco quanto antes», concluiu o novo «10» do Inter Miami.