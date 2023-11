Depois das derrotas do Palmeiras e do RB Bragantino, o Botafogo podia cavar distâncias no topo da tabela do Brasileirão, mas acabou por baralhar ainda mais as contas.

A equipa do Rio de Janeiro recebeu o Grémio em casa emprestada e perdeu por 4-3, num jogo em que até esteve a ganhar por 3-1, mas consentiu nova reviravolta, graças a um hat trick de Luis Suárez.

«Gostem ou não, queiram ou não, só há uma equipa no Brasil capaz de fazer o que aconteceu aqui hoje: a nossa.»

Foram estas as palavras de Abel Ferreira após a vitória épica em casa do Botafogo. O treinador português, porém, estava enganado. A equipa de Renato Gaúcho também operou uma reviravolta de loucos frente ao líder e está na discussão pelo título.

O jogo até começou bem para o Fogão, que aos seis minutos já vencia graças ao golo de Diego Costa. Everton Galdino (10m) fez o golo do empate, mas Junior Santos (29m) voltou a adiantar o líder.

Logo no arranque da segunda parte, Marlon Freitas (47m) fez o 3-1 e tudo parecia encaminhado para uma vitória dos anfitriões, que jogaram na casa emprestada pelo Vasco da Gama, porque o Nilton Santos acolheu um concerto. Desta forma, uma vez que o relvado do Vasco não é sintético, ao contrário do tapete do estádio do Botafogo, Luis Suárez pôde ir a jogo e mostrou que, mesmo com todas as debilidades físicas que enfrenta, ainda continua com a veia goleadora intacta.

Com um hat trick em menos de 20 minutos (50m, 54m e 69m), o avançado uruguaio completou a reviravolta e deu o triunfo ao Grémio, perante um Botafogo descrente e a atravessar uma grave crise de confiança.

O Botafogo é líder, mas aparenta ser a equipa com menos condições mentais para ganhar o campeonato, entre as que estão na luta, depois de ter perdido todos os pontos de vantagem.

A antiga equipa de Luís Castro e Bruno Lage tem 59 pontos em 32 jogos. Seguem-se Grémio e Palmeiras, com os mesmos pontos, mas mais um jogo que o Fogão. Em quarto, está o RB Bragantino, de Pedro Caixinha, com 58 pontos e os mesmos 32 encontros do líder, que recebe no domingo (19h00).

Flamengo e Atlético Mineiro também ainda têm uma palavra a dizer quanto ao título. O Mengão tem 56 pontos (32 jogos) e a equipa de Minas Gerais tem 54 (33 jogoso), sendo quinto e sexto classificados, respetivamente.

Também na última noite, o Goiás, de Armando Evangelista, perdeu na receção ao Santos, por 1-0, graças a um golo de Furch, aos 87 minutos.

A equipa de Goiânia perdeu a oportunidade de deixar a «linha de água» e continua em lugar de despromoção.

Quem ficou mais tranquilo foi António Oliveira, depois do triunfo do Cuiabá no terreno do Bahia (3-0). Camilo Candido foi expulso aos 20 minutos e, com mais um jogador, a equipa do técnico luso abriu caminho a um triunfo confortável, com golos de Deyverson (22m), Pitta (77m) e Ronaldo (90+8m).

O Cuiabá é 10.º classificado, com 44 pontos, e até pode ambicionar em mais do que manter-se no Brasileirão.

