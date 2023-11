Foi uma noite difícil para os portugueses no Brasileirão.

Abel Ferreira e Pedro Caixinha foram derrotados e deram fôlego ao líder Botafogo. O Palmeiras perdeu por 3-0 na visita ao Maracanã, enquanto o RB Bragantino foi derrotado pelo São Paulo, por 1-0, num jogo que se disputou no Vila Belmiro.

Depois de cinco triunfos consecutivos, o Verdão voltou a perder. Pedro abriu o marcador aos 18 minutos, Arrascaeta fez o 2-0 (29m), a passe de Everton Cebolinha e, na segunda parte, Pedro bisou (65m).

A equipa de Abel Ferreira jogou em inferioridade numérica desde o minuto 49, quando o capitão Gustavo Gómez foi expulso por travar a progressão de Arrascaeta ainda antes do meio-campo.

O RB Bragantino teve um jogo mais equilibrado e que parecia caminhar para o empate a zero, mas um penálti nos descontos ditou a derrota da equipa de Caixinha. Aos 90+3m, o ex-Estoril Erison cobrou o penálti e deu os três pontos ao São Paulo.

Com estes desaires dos técnicos lusos, o Botafogo pode aproveitar para fugir no topo da tabela já esta quinta-feira, na receção ao Grémio. A equipa do Rio de Janeiro está no primeiro lugar, com 59 pontos em 31 jogos. Segue-se no Palmeiras, na segunda posição, com os mesmos pontos, mas com mais dois jogos disputados. No último lugar do pódio, está o RB Bragantino, com 58 pontos em 32 partidas.

Caso o Grémio vença o Botafogo, ultrapassa a equipa de Caixinha, isto porque a formação de Porto Alegre é quarta colocada, com 56 pontos em 32 jogos.

