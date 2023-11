Fã assumido de Fórmula 1, Abel aproveitou a presença da Fórmula 1 em São Paulo e foi até ao Circuito de Interlagos para assistir ao Grande Prémio do Brasil, ganho por Max Verstappen.

Ora, o treinador do Palmeiras partilhou fotos do momento nas redes sociais, e não escondeu um apreço especial por Lando Norris, piloto da McLaren que Abel já conhecia, já que os dois já haviam estado juntos num jogo do Palmeiras.

«Na melhor pista do mundo! A primeira vitória está próxima! Nós nunca desistimos!», escreveu.