O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, recebeu e venceu o Athletico Paranaense na noite de sábado, por 1-0, na 32.ª jornada do Brasileirão, resultado que lhe permitiu chegar à quinta vitória seguida na prova e igualar pontualmente o líder Botafogo, à condição.

Logo aos seis minutos de jogo, Raphael Veiga lançou Endrick e o jovem de 17 anos picou a bola à saída do guarda-redes Bento, para o que seria o único golo do encontro.

Nos outros dois jogos da noite, que abriram a jornada, horas antes, o Grémio recebeu e venceu o Bahia por 1-0 e houve empate a um golo no América Mineiro-Atlético Mineiro.

Na classificação, está em aberto, talvez mais do que nunca nesta altura, a luta pelo título. O Botafogo é líder com 59 pontos, os mesmos que agora o Palmeiras tem, embora os comandados de Abel Ferreira tenham mais dois jogos. O Grémio, com o triunfo ante o Bahia, é 3.º com 56 pontos, tendo também mais dois jogos do que o Botafogo, adversário que visita precisamente na próxima jornada. O Bragantino, de Pedro Caixinha, é 4.º com 55 pontos, mas tem os mesmos jogos do Botafogo.

Este domingo, a equipa de Caixinha rcebe o Corinthians (19h00). O Botafogo só joga na segunda-feira, na visita ao Vasco (22h00).