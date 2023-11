Felipe Melo é uma das figuras do futebol brasileiro e apesar de contar com uma carreira recheada de títulos no Brasil mas também na Europa, mas para o experiente jogador parece que a conquista da Taça dos Libertadores pelo Fluminense tinha sido a sua primeira vitória na carreira.

O internacional brasileiro de 40 anos não conseguiu esconder as lágrimas na 'flash interview' após a vitória sobre o Boca Juniors, e chorou desalmadamente do início até ao fim da entrevista, revelando que tinha prometido à família a conquista deste título inédito para o emblema carioca.

«A minha família está ali. O meu pai está ali, a minha mãe, os meus filhos e a minha esposa. Prometi-lhes que ia ser campeão da Libertadores com o Fluminense. Sou um homem de palavra», afirmou Felipe Melo, bastante emocionado.

Ora veja o momento: