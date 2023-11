Foi com lágrimas a escorrer pela cara que Marcelo viveu do banco o golo de John Kennedy que seria decisivo na conquista da primeira Taça Libertadores do Fluminense. Aos 35 anos, o lateral que ganhou tudo o que havia para ganhar com o Real Madrid e regressou este ano a casa, ao clube onde tudo começou, conquistou também o maior troféu do continente sul-americano, tornando-se apenas o 14º jogador da história a consegui-lo.

Ele é um dos futebolistas com mais troféus de sempre – tem um recorde de 25 títulos pelo Real Madrid -, mas diz que este foi o mais especial. «O Real Madrid vai entender... É o meu título mais importante, a nível de clubes, porque é o clube que me criou. O Real sabe que está sempre no meu coração, é difícil falar. É uma alegria dupla», disse Marcelo à ESPN.

