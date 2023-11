Está encontrado novo campeão da Taça Libertadores de 2023: o Fluminense.

A jogar em casa, no Maracanã, a equipa carioca venceu os argentinos do Boca Juniors por 2-1 no prolongamento, após ter ficado empatado a uma bola no tempo regulamentar.

Germán Cano colocou os conjunto das Laranjeiras na frente pela primeira vez aos 36 minutos numa excelente execução após uma jogada combinada entre Keno e Arias.

Aos 71, o ex-V. Setúbal Luis Advíncula aproveitou o adormecimento da defesa brasileira e restabeleceu o empate, levando o encontro para prolongamento.

Nos trinta minutos seguintes, o Fluminense foi mais forte Kennedy fez o 1-2 num um remate indefensável para o guardião da formação de Buenos Aires.

O emblema do Rio de Janeiro conquistou assim a sua primeira Taça Libertadores da sua história. Já o Boca Juniors falhou a conquista do troféu pela sétima vez.