Os defesas Pepe e Zaidu são titulares na equipa do FC Porto esta terça-feira, para o jogo ante o Barcelona, da 5.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões.

Pepe e Zaidu tinham saído com lesões do penúltimo jogo do FC Porto, em Guimarães, sendo sete das novidades face ao jogo da última sexta-feira, ante o Montalegre. Regressam ainda ao onze Diogo Costa, Alan Varela, Eustáquio, Pepê e Mehdi Taremi. Saem Cláudio Ramos, Zé Pedro, João Mendes, André Franco, Marko Grujic, Romário Baró e Danny Namaso.

No Barcelona, há dois portugueses no onze inicial, João Cancelo e João Félix. Face ao jogo de sábado ante o Rayo Vallecano (empate a um golo), o treinador Xavi Hernández faz cinco mudanças. Entram Koundé, Ronald Araújo, Gundogan, Raphinha e João Félix. Saem Andreas Christensen, Alejandro Balde, Oriol Romeu, Lamine Yamal e Ferran Torres.

O italiano Daniele Orsato é o árbitro do jogo que tem apito inicial marcado para as 20 horas e pode ser seguido em direto na transmissão da TVI e também ao minuto, no Maisfutebol.

OS ONZES DO BARCELONA-FC PORTO

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Ronald Araujo, Iñigo Martínez, João Cancelo; Pedri, Frenkie de Jong, Gundogan; Raphinha, João Félix, Lewandowski.

FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Fábio Cardoso, Zaidu; Pepê, Alan Varela, Eustáquio, Galeno; Taremi, Evanilson.

Suplentes do Barcelona: Astralaga, Kochen, Alejandro Balde, Ferran Torres, Christensen, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Sergi Roberto, Lamine Yamal, Marc Casado, Fermín López.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Grujic, Francisco Conceição, Jorge Sánchez, Nico González, Iván Jaime, Danny Namaso, André Franco, Fran Navarro, Romário Baró, Toni Martínez, Gonçalo Borges.

Já no mínimo com a Liga Europa garantida, o FC Porto olha mais para cima e, para garantir o apuramento para os oitavos de final esta noite, precisa de fazer melhor resultado do que o Shakhtar Donetsk. Ou seja, vencer em Barcelona e o Shakhtar não vencer o Antuérpia, ou empatar e os ucranianos perderem com os belgas.

À partida para esta jornada, o Barcelona é líder com nove pontos, os mesmos do FC Porto. O Shakhtar tem seis e o Antuérpia zero.