Sérgio Conceição afastou a ideia de que o Barcelona está em crise, apesar dos últimos resultados dos catalães.

O próximo adversário do FC Porto venceu apenas dois dos últimos cinco jogos, mas o treinador dos dragões salientou que a qualidade do plantel blaugrana é suficiente para dar uma resposta.

«Estamos perante dois clubes dos que têm mais presenças nesta prova. Isso, por si só, diz da história e peso que os clubes têm. Estas pseudocrises são muito passageiras nestes clubes, porque têm jogadores que são grandíssimos campeões e conseguem, em momentos menos bons, meter cá para fora algo mais. Desconfio sempre desses resultados menos positivos. Perderam contra o Real Madrid, eu vi o jogo e foi muito disputado, o jogo menos conseguido foi no Shakhtar. Tirando isso, vamos encontrar uma equipa fortíssima, cheia de bons jogadores em todos os setores, com um treinador com muita experiência nesta competição e nas outras todas. Já ganharam títulos, não há facilidades e estamos à espera de um Barcelona fortíssimo. Não estando um ou outro jogador, como não vai estar também do lado do FC Porto, há sempre soluções que podem colmatar essas ausências. Vai se rum jogo competitivo entre duas boas equipas da prova», começou por dizer o técnico portista em conferência de imprensa.

Conceição sublinhou que «um bom resultado será uma vitória». «É preciso uma grandíssima noite para levarmos daqui a vitória. Temos de roçar a perfeição contra uma equipa como esta. Toda a gente sabe que estes jogos são de altíssimo nível e onde os jogadores estão super motivados e entusiasmados. Olhamos para o plantel do Barcelona e vemos todos os setores cheios de grandes jogadores. É preciso uma grande noite para ganharmos o jogo aqui.»

O treinador do FC Porto observou que «o Barça não tem entrado tão bem nos jogos», mas tem um «coletivo forte» e muita experiência, pelo que «não vai sentir pressão extra».

Conceição assumiu ainda que os dragões poderão ter de baixar o bloco e recuar no terreno em determinados momentos do jogo, tendo ainda comentado a ausência de Gavi, médio do Barcleona que se lesionou com gravidade num joelho.

«Sabemos que o Gavi é um jogador importante na manobra da equipa. Não estará ele, estará outro com características diferentes, mas de qualidade top. Mais importante é olhar para o coletivo e ver o que o Barcelona é capaz de fazer com ou sem Gavi», concluiu.

FC Porto e Barcelona defrontam-se esta terça-feira, às 20h00, em jogo da quinta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.