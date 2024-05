Nico Gaitán está de volta aos relvados!

Sem jogar desde 2022/23, Nicolás Gaitán foi, esta terça-feira, anunciado como reforço da Kunisports, equipa da Kings League de Sergio Aguero

A Kings League foi criada por Gerard Piqué em 2022 e é uma liga de futebol de sete. Entre 26 de maio e 8 de junho vai se realizar o Mundial da Kings League, no México, e a Kunisports é uma das 32 equipas apuradas, contando com um total de 10 equipas espanholas, 10 do continente americano e 12 convidados.

O ex-Benfica vai agora disputar o Mundial, ele que aos 36 anos estava sem equipa no futebol profissional. A última aventura de Gaitán foi no Paços de Ferreira, na época de 2022/23.

De notar que na equipa também figura outro antigo jogador do Benfica, o espanhol Nolito. Os dois chegaram a partilhar balneário no Benfica, entre 2011 e 2013.