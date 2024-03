Gerard Piqué continua a trazer grandes figuras do futebol para a Kings League. Desta vez, foi Eden Hazard a anunciar que vai voltar a calçar as botas para representar a equipa Deptostra FC.

O antigo internacional belga, que terminou a carreira em outubro do ano passado, vai participar no Mundial da Kings League, que vai decorrer no México, de 26 de maio a 8 de junho.

Hazard será o capitão da equipa que representa a Bélgica e é presidida pela criadora de conteúdo Céline Dept.

Também durante esta segunda-feira, foi revelado que Rio Ferdinand vai ser copresidente de uma equipa, a Five FC.

Recorde-se que Neymar também está envolvido no projeto, assumindo a liderança de uma das equipas, assim como Mario Gotze. Já Zlatan Ibrahimovic, vai ser o presidente do Mundial da Kings League.