Pepe, Zaidu e Samuel Portugal regressaram esta segunda-feira aos treinos do FC Porto, antes da viagem para a Catalunha. Ainda assim, o treinador dos dragões, Sérgio Conceição, assumiu que ainda não sabe se poderá contar com os jogadores para o duelo com o Barcelona.

«Não sei se o Zaidu e o Pepe estão prontos para nove minutos, imagine para 90. Eles fizeram hoje o primeiro treino com a equipa, mas vou decidir, porque cada hora que passa é importante. Se algum deles não poder dar o contributo, e falando do Pepe, é sempre um jogador muito importante não só dentro como fora do campo. Por isso é que nos acompanha», afirmou Conceição em conferência de imprensa.

O técnico portista continuou em elogios para Pepe, quando questionado acerca dos 40 anos do internacional português, comparativamente aos 16 de Lamine Yamal, a nova pérola dos blaugrana.

«Em relação ao menino do Barcelona, o Yamal, é um jogador de enorme talento, com características incríveis na capacidade de desequilibrar, fortíssimo no um para um. Tem um futuro de grande qualidade, espero, exceto quando joga com o FC Porto. O que mais custa, depois, entroncando no Pepe, é ter a continuidade. O Pepe, nisso, é um monstro competitivo. Tem 116 jogos na Liga dos Campeões. É incrível para um jogador que já ganhou tanto e continua com tanta fome de ganhar. É dos primeiros a chegar à academia para treinar e dos últimos a sair. Vive a sua profissão e forma apaixonada. Esses jovens de grande qualidade devem beber um pouco das características que o Pepe tem», frisou.

FC Porto e Barcelona defrontam-se esta terça-feira, às 20h00, em jogo da quinta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.