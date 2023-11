Nico González chegou esta temporada ao FC Porto, oriundo do Barcelona, mas ainda não convenceu Sérgio Conceição a entregar-lhe a titularidade.

O médio espanhol vai reencontrar a antiga equipa esta terça-feira e em Espanha surge a curiosidade para entender a pouca utilização que tem tido na Invicta. Na antevisão ao jogo da Liga dos Campeões, o treinador do FC Porto sublinhou que jogar nos dragões não são «favas contadas».

«Jogar no FC Porto, mesmo vindo do Barcelona, Bayern Munique ou Real Madrid, não são - uma expressão portuguesa - "favas contadas". Não é fácil. O Nico tem feito o seu percurso, teve minutos, vai ter jogos no futuro e amanhã, quem sabe? Tem muita qualidade, estamos muito contentes com ele, assim como com os jogadores que chegaram ao clube este ano e têm o seu período de adaptação e evolução normal. O Nico faz parte do plantel e conto com ele a cem por cento, assim como com todos os outros», afirmou Conceição.

Nico, de 21 anos, tem 12 jogos no FC porto, repartidos por 501 minutos.