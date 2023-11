Os defesas Pepe e Zaidu Sanusi estão entre os 24 jogadores do FC Porto que seguiram viagem para Barcelona, para o jogo da 5.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões, agendado para as 20 horas de terça-feira.

Pepe e Zaidu estavam em tratamento, de acordo com a informação prestada pelo FC Porto no domingo, mas foram novidades no relvado no treino antes da viagem para Barcelona. Na lista divulgada na tarde desta segunda-feira pelo FC Porto, dos 24 jogadores, três são guarda-redes.

Ausentes da lista seguem Iván Marcano, Wendell e Gabriel Veron, assim como Samuel Portugal, nomes que no domingo ainda faziam parte do boletim clínico. Porém, o guarda-redes seria sempre ausência certa, dado que não está inscrito na Champions.

O central David Carmo, a cumprir castigo, também é ausência, assim como outro central, Zé Pedro, opção válida nos últimos jogos, mas não inscrito na Champions.

Siga a transmissão do Barcelona-FC Porto na TVI e acompanhe tudo, ao minuto, no Maisfutebol.

Os convocados do FC Porto:

Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Gonçalo Ribeiro;

Defesas: Fábio Cardoso, Pepe, Jorge Sánchez, João Mário, Zaidu;

Médios: Eustáquio, Marko Grujic, Nico González, Iván Jaime, André Franco, Alan Varela, Romário Baró;

Avançados: Mehdi Taremi, Francisco Conceição, Pepê, Galeno, Danny Namaso, Fran Navarro, Toni Martínez, Evanilson e Gonçalo Borges.