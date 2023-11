João Cancelo foi o jogador escolhido pelo Barcelona para acompanhar Xavi na conferência de imprensa de antevisão do duelo com o FC Porto, para a 5.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.

Durante a conversa com os jornalistas, o internacional português foi questionado sobre a sua ligação afetiva ao Benfica. Ou seja, se seria ainda mais importante, perante esse facto, um eventual triunfo sobre a equipa portista na Catalunha.

«Não penso assim. Sou do Benfica, o maior rival do FC Porto, mas agora sou do Barcelona e defendo estas cores. Não penso nisso, quero é ajudar a garantir os três pontos para o Barça», garantiu João Cancelo, em declarações reproduzidas pelo Mundo Deportivo.

O lateral espera dificuldades na receção à formação orientada por Sérgio Conceição: «O FC Porto colocou-nos dificuldades no primeiro jogo, pela forma como jogou. Conhecemos o seu treinador, gosta de jogar de forma intensa e vamos tentar encontrar os pontos fracos da equipa. Será um jogo difícil, seguramente.»

«Os avançados precisam de marcar, mas o João Félix está com uma grande atitude e a treinar muito bem. Se marcar amanhã, volta a ser o melhor do mundo. O futebol é assim. Mas ele tem a mentalidade correta», assegurou João Cancelo, em defesa do seu compatriota, que atravessa um período de menor fulgor no clube catalão.