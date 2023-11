Ter Stegen não subiu ao relvado no último treino do Barcelona antes da receção desta terça-feira (20h00) ao FC Porto, na 5.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.

O guarda-redes alemão debate-se com dores na região lombar e, por esse motivo, já falhou o duelo com o Rayo Vallecano.

Foi Iñaki Peña, guardião de 24 anos formado no Barcelona, a ocupar a baliza no empate em Vallecas (1-1), para a Liga espanhola.

Segundo a imprensa catalã, Ter Stegen ter sido submetido a fisioterapia, entre períodos de repouso, para recuperar a tempo do duelo com o FC Porto. Porém, nesta altura, a sua utilização está em sério risco.