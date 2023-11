O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, reagiu de forma comedida aos elogios que Xavi e João Cancelo deixaram aos dragões na antevisão ao jogo desta terça-feira.

«Não sei o que vai na cabeça do Xavi e do João [Cancelo]. Não posso responder a essa questão. Não gosto muito de elogios, mas seja de treinadores ou de jogadores, nas vésperas de jogos. Não gosto, mas faz parte das minhas características como pessoa. Podia ficar radiante, mas não fico. A responsabilidade é sempre a mesma: ganhar o jogo e fazer o melhor. Agradeço os elogios do Xavi, retribuo da mesma forma, metendo mais um condimento, dizendo que ele foi um jogador diferente de mim, mas de qualidade altíssima. Agora está a provar que é um grandíssimo treinador. Já me desfiz em elogios ao plantel do Barcelona. Acho que já basta», afirmou Conceição em conferência de imprensa.

O FC Porto visita o Barcelona esta terça-feira, em jogo da quinta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.